Kuipers houdt besluitvorming corona volgende week tegen het licht

Het kabinet vertelt volgende week hoe in de toekomst besluiten genomen worden over de coronaregels. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers stuurt dan een eerder aangekondigde brief aan de Tweede Kamer over de plannen voor „de rest van deze winter”. Over ongeveer een maand volgen nog de plannen voor de „middellangetermijn”, ofwel de periode na de winter. Dit voorjaar presenteert het kabinet plannen om eventuele toekomstige pandemieën het hoofd te bieden.