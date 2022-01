Kuipers: effecten coronamaatregelen niet precies te becijferen

Het is niet mogelijk om precies te zeggen welke invloed coronamaatregelen hebben op het aantal besmettingen. Dat zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers tijdens het coronadebat. „Het precieze effect van iedere individuele maatregel hangt af van het gedrag van mensen”, zei hij in reactie op vragen van het VVD-Tweede Kamerlid Judith Tielen. Dat komt ook doordat er altijd een pakket maatregelen van kracht is, waardoor het volgens de minister onmogelijk wordt om de effecten per maatregel te onderscheiden.