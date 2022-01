Grote meerderheid uitgesloten van onderzoek naar antipsychotica

Van alle patiënten die gevoelig zijn voor psychoses, mag de overgrote meerderheid (80 procent) niet meedoen aan klinische studies naar de effectiviteit van medicijnen die tegen psychoses moeten helpen. Veel van deze patiënten lijden tevens aan verslavingen of lichamelijke ziektes, of ze hebben last van zelfmoordgedachten, en worden daarom uit voorzorg uitgesloten van wetenschappelijk onderzoek, signaleren onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Ze vinden dat problematisch.