Koning Willem-Alexander heeft woensdag in IJmuiden de grootste zeesluis ter wereld geopend. Met een druk op de knop opende de koning de vervanger van de Noordersluis uit 1929, die te klein was geworden. Ook gaf de koning de kapitein van de Bontrup Amsterdam, het eerste schip dat door de sluis voer, een seintje dat de sluis geopend was.