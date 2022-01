KHN: 5 miljard euro geïnvesteerd om bedrijven overeind te houden

Horecaondernemers hebben de afgelopen 22 maanden minstens vijf miljard euro aan eigen geld geïnvesteerd om hun bedrijven overeind te houden. Dat meldt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op basis van een inschatting. Tienduizenden ondernemers, ook in andere bedrijfstakken, hebben zich diep in de schulden moeten steken. Over extra overheidssteun voor hen is nog steeds geen duidelijkheid. Gesprekken tussen werkgeversorganisaties en het ministerie van Economische Zaken lopen nog.