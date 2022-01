De Verenigde Staten willen Europa minder afhankelijk maken van gas en olie uit Rusland vanwege het dreigende conflict over Oekraïne. De regering van president Joe Biden is daarom bezig om andere energiebronnen voor Europa aan te spreken en daarmee Europese bondgenoten gerust te stellen over de mogelijke impact op de Russische energieleveringen bij een confrontatie over Oekraïne.