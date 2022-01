Aziatische beurzen terughoudend in afwachting rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten woensdag kleine koersuitslagen zien. Beleggers namen weinig risico in afwachting van de uitkomsten van de belangrijke rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag naar buiten komen. De vrees dat de Fed de rente dit jaar agressief zal verhogen om de hoge inflatie aan te pakken, zorgt al enige tijd voor onrust op de beurzen. Ook de onzekerheid over de situatie tussen Rusland en Oekraïne zorgde voor terughoudendheid.