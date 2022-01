De Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) presenteert woensdag in Venlo het derde evaluatierapport over de watersnood in Limburg. Ook dit onderzoek naar de overstromingen in juli 2021 is gedaan door het COT, het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement. In totaal deed het COT onderzoek voor vier bij de watersnoodramp betrokken organisaties.