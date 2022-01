Kabinet: essentiële werknemer na overleg niet in quarantaine

Mensen met een essentieel beroep zijn niet langer verplicht om in quarantaine te gaan na contact met een besmet persoon. Wel moeten zij eerst goedkeuring krijgen van hun werkgever om niet in quarantaine te hoeven, schrijft zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. De werkgever bepaalt samen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging welke functies essentieel zijn en bijvoorbeeld niet vanuit huis kunnen.