Dat studentenverenigingen vanaf woensdag weer leden mogen ontvangen, is volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) een belangrijke stap tegen eenzaamheid die onder studenten wordt ervaren. „Ook al is het met vaste zitplaatsen en 1,5 meter afstand, er is meer mogelijkheid tot contact dan eerst”, zegt een woordvoerder.