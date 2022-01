De coronapas „in brede zin moet je op dit moment niet in de prullenmand gooien”, zegt zorgminister Ernst Kuipers. Het kabinet wil „de maatschappij zoveel mogelijk openzetten, en tegelijkertijd de pandemie nog enigszins onder de duim houden”. Daarbij is het coronatoegangsbewijs nog even nodig, of dat nu in de vorm van 1G, 2G of 3G is, zegt de bewindsman.