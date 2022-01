NU’91: versoepelingen logisch, maar besmettingen baren wel zorgen

Beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen NU’91 vindt de dinsdag aangekondigde coronamaatregelen een logische stap. „Het lag in de lijn der verwachtingen dat er versoepeld zou worden en het is ook te begrijpen”, zegt Michel van Erp van NU’91. „De roep in de samenleving om versoepelingen werd steeds groter. De mensen zijn er aan toe. Bovendien is het ziekteverloop door besmetting met omikron doorgaans milder dan bij de eerdere varianten.”