Het vertrouwen van VVD-stemmers in VVD-premier Mark Rutte daalt. In totaal heeft 81 procent van de VVD-kiezers nu vertrouwen in hem als partijleider. Dat is nog een flinke meerderheid, maar wel 11 procentpunt minder dan vier maanden geleden. Dat meldt EenVandaag op basis van een zetelpeiling van het programma samen met bureau Ipsos, aangevuld met representatief onderzoek onder kiezers uit het Opiniepanel van EenVandaag.