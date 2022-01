Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn er 54.225 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets lager dan de circa 65.000 van maandag en zondag, maar het cijfer is vertekend doordat de computersystemen het hoge aantal positieve tests niet meer kunnen bijhouden. Tienduizenden mensen zijn wel positief getest maar staan nog niet geregistreerd. In een dag tijd liep de achterstand op van 46.000 naar 60.000 gevallen.