Schippers veerponten over de Maas zeggen vertrouwen in bestuur op

Schippers van de veerponten die over de Maas heen en weer varen tussen Gelderland en Noord-Brabant zijn boos en zeggen het vertrouwen in hun bestuur op. Volgens het personeel heeft het bestuur van de stichting De Maasveren een onveilige werkomgeving gecreëerd, onder meer door het naar buiten brengen van salarissen van de schippers. Daarna zou dit personeel bedreigend en agressief benaderd zijn, staat in een brief vanuit het personeel aan de raad van toezicht.