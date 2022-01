De aandelenbeurzen in New York werkten maandag dicht tegen het slot van de handelsdag de zware verliezen van eerder in de sessie weg en zijn met winst gesloten. Beleggers op Wall Street gingen op koopjesjacht na de grote koersdalingen van de afgelopen tijd. De zorgen over een snellere renteverhoging door de Federal Reserve en de spanningen rond Oekraïne werden even aan de kant geschoven.