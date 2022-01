De instroom van coronapatiënten onder de 30 jaar in ziekenhuizen is nog niet eerder zo hoog geweest als nu, signaleert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het centrum, dat dagelijks rapporteert over de coronacijfers van ziekenhuizen, kan hiervoor nog geen goede verklaring geven. De stijging is zichtbaar op de verpleegafdelingen.