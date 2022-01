Omikron hindert de bedrijvigheid in de eurozone

De economische activiteit in het eurogebied groeit momenteel in het laagste tempo in bijna een jaar, nu de omikronvariant van het coronavirus flink om zich heen grijpt. Vooral dienstverlenende bedrijven, zoals winkels, restaurants, cafés en vervoerders, hebben last van de aangescherpte beperkingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, merkt de Britse marktonderzoeker IHS Markit. Wel lijken de leveringsproblemen, waarmee veel industriebedrijven al maanden kampen, iets afgenomen.