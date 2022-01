Hongkong heeft mede als gevolg van met corona besmette hamsters uit Nederland te maken met een uitbreiding van het aantal coronagevallen, zegt leider Carrie Lam. Zij vreest dat het aantal infecties exponentieel toeneemt in dichtbevolkte delen van de Chinese metropool, met name in het district Kwai Chung, waar inmiddels 105 besmettingen zijn vastgesteld.