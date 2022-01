Beveiligingsexpert Fox-IT: AIVD wordt ‘nogal arbitrair’ ingezet

Inge Bryan, hoofd bij beveiligingsbedrijf Fox-IT en voormalig AIVD’er, spreekt zich in de Volkskrant uit over hoe de overheid cybersecurity aanpakt. De competentiestrijd tussen haar oude werkgever, de AIVD, en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat verantwoordelijk is voor de digitale bescherming van overheid en bedrijfsleven, ziet ze hoofdschuddend aan. „De AIVD wil niet gecoördineerd worden, terwijl dat de opzet van het NCSC is. Allemaal egootjes.”