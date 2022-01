Veiligheidsberaad: huidige situatie is moeilijk voor handhavers

De huidige coronamaatregelen zijn moeilijk voor handhavers. Het is moeilijk uit te leggen waarom de horeca en de cultuur- en evenementensector zijn uitgezonderd van versoepelingen. Bovendien verhogen de maatregelen in andere landen de druk in ons land nog. Dat stelt het Veiligheidsberaad vrijdag na afloop van een extra vergadering over de actuele coronamaatregelen. Het beraad blijft bij het standpunt dat het kabinet duidelijker moet maken aan de getroffen sectoren wanneer en hoe de coronamaatregelen zo snel mogelijk versoepeld gaan worden.