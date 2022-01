De eikelmuis is het zeldzaamste zoogdier van Nederland. Het beestje wordt ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Maar vrijwel niemand kent het knaagdier, terwijl er maatregelen nodig zijn om uitsterven van de eikelmuis te voorkomen. Daarom hebben een aantal dierentuinen en de Zoogdiervereniging 2022 uitgeroepen tot Jaar van de Eikelmuis. Het is onder meer mogelijk om een eikelmuis te adopteren.