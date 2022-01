Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag een levenslange celstraf geëist tegen Delano R., de hoofdverdachte in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. R. was de absolute leider van de bende die moord op bestelling leverde, aldus het OM, de „spil in liquidatienetwerk, de oprichter en leider van moordcommando’s”. Het OM acht onder meer bewezen dat R. vijf moordopdrachten heeft gegeven.