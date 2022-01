De 19-jarige hoofdverdachte van de dodelijke vechtpartij op Mallorca in juli 2021 blijft ontkennen dat hij iets te maken heeft met de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. „De politie haalt alles uit de kast om mij in de val te lokken”, zei de 19-jarige Sanil B. vrijdag op de zogenoemde regiezitting bij de rechtbank in Lelystad.