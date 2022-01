Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra wil de positie van vrouwen in de Nederlandse muziekindustrie verbeteren. De organisatie vertegenwoordigt ruim 30.000 schrijvers, componisten en uitgevers van muziek maar slechts 14 procent daarvan is vrouw. Om daar iets aan te doen heeft Buma/Stemra een programma gelanceerd: Rise Up.