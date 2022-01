Waterschap Zuiderzeeland heeft in kaart gebracht waar in de bodem van de provincie Flevoland nog achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen liggen. Dat is bijzonder, omdat de Flevopolder, een groot deel van de provincie, nog water was in de tijd van de oorlog. Volgens het schap is nooit eerder een hele provincie tegelijk onderzocht op oorlogsresten in de bodem.