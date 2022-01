Drie tieners zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden vanwege een steekpartij in het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel. Bij de steekpartij raakte een mannelijke bewoner van het azc ernstig gewond. Ook een tweede man raakte gewond. De aangehouden verdachten, drie broers van 18, 18 en 15 jaar, zijn eveneens bewoners van het azc, meldt de politie.