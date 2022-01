De dorpsraad van Wijk aan Zee wil dat de uitstoot van Tata Steel voortaan door een onafhankelijke overheidsinstantie wordt gemeten. De staalfabriek levert nu, zoals vastgelegd in de wet, zelf de uitstootgegevens aan. In het vrijdag gepubliceerde rapport van het RIVM werd duidelijk dat de gerapporteerde uitstoot lager ligt dan de gemeten concentraties in de praktijk.