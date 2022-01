Gemeenten en provincie willen uitstoot Tata beter in kaart brengen

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen de uitstoot van staalfabriek Tata Steel beter in kaart brengen. Eén van de meetpunten in Wijk aan Zee wordt dit jaar nog uitgebreid om de uitstoot van twee fabrieken beter te meten. In een vrijdag gepubliceerd rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt het instituut aan om de bronnen van de uitstoot in de regio beter op een rij te zetten.