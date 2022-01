Beter Bed: geen noodzaak voor hogere prijzen ondanks onzekerheden

Beddenfabrikant Beter Bed, dat ook eigenaar is van de keten Beddenreus en de matrassen van M line, ziet nog geen noodzaak om de prijzen van zijn producten structureel te verhogen vanwege de huidige marktomstandigheden. Het bedrijf geeft in een toelichting op de jaarcijfers aan net als andere bedrijven te kampen met onzekerheden rond het coronavirus, almaar oplopende prijzen voor grondstoffen en problemen in de logistiek. Maar Beter Bed ziet genoeg mogelijkheden om de kosten voor klanten laag te houden.