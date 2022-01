De tarieven op luchthaven Schiphol worden per 1 april gewoon verhoogd, ook als er op dat moment nog klachtenprocedures lopen tegen het besluit om de luchthaventarieven per die datum te verhogen. Die beslissing heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) via een zogeheten opschortingsbesluit bekendgemaakt. Bij de ACM kwamen zeven klachten binnen over de hogere tarieven van luchtvaartmaatschappijen en belangenorganisaties.