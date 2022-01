Willem Holleeder mag vrijdag voor de allerlaatste keer het woord voeren in het kader van zijn strafzaak in hoger beroep. Holleeder staat terecht op verdenking van het geven van vijf opdrachten voor liquidaties. De rechtbank veroordeelde hem daarvoor tot levenslang. Het Openbaar Ministerie heeft die straf ook in hoger beroep geëist. Holleeder (63) ontkent.