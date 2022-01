Een Zuid-Koreaanse plantendief die de wereld rondreisde om zeldzame vetplanten te stelen, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Kim Byungsu gaf voor de rechter toe vetplanten met een waarde van meer dan 150.000 dollar (132.500 euro) uit Californische natuurparken te hebben gestolen. In Oost-Azië zijn deze planten populair als decoratie.