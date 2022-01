Kamer: zoek breed draagvlak voor de langetermijnstrategie corona

De Tweede Kamer heeft het kabinet op het hart gedrukt dat voor de langetermijnaanpak van het coronavirus eerst gesprekken gevoerd moeten worden met betrokkenen uit de hele samenleving. Iedereen speelt een rol in de virusbestrijding en dus moet er breed draagvlak zijn, zo staat in een motie van ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. Die wordt ondertekend door alle partijen in de Tweede Kamer, met uitzondering van Forum voor Democratie.