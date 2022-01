Parlement Oostenrijk stemt voor vaccinatieplicht vanaf 1 februari

De Tweede Kamer van het Oostenrijkse parlement heeft ingestemd met de invoering van een vaccinatieplicht voor alle inwoners vanaf 18 jaar vanaf 1 februari. De maatregel is volgens de regering bedoeld om de impact van toekomstige coronagolven aanzienlijk te verminderen en lockdowns te voorkomen. Het is de meest verregaande wetgeving in de EU tot nu toe op het gebied van de inperking van rechten van burgers op basis van het beleid tegen het coronavirus.