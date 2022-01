Bonnefantenmuseum mag niet voor IKEA spelen

De gemeente Maastricht heeft donderdag een eind gemaakt aan een actie tegen de voortdurende sluiting wegens corona door het Bonnenfantenmuseum in de Limburgse hoofdstad. Dat zette donderdag de deuren open voor zogenaamd winkelend publiek. Op drie tentoonstellingsverdiepingen stond koopwaar uit de museumwinkel uitgestald. Het publiek kon daar langslopen en, als ware het in de IKEA, de gekozen producten afhalen in het magazijn ofwel de gewone museumwinkel.