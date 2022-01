Het leger gaat de politie helpen bij de beveiliging van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Volgens burgemeester Femke Halsema worden militairen vanaf 1 maart tot zeker 4 juli ingezet bij de gerechtsbunker. Dit moet de hoge druk op de politie en Koninklijke Marechaussee verminderen, zo staat in een brief aan de gemeenteraad.