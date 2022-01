De extra vergadering van het Veiligheidsberaad gaat donderdagavond niet door. De digitale bijeenkomst is geannuleerd, omdat justitieminister Dilan Yesilgöz niet aanwezig kan zijn wegens een debat in de Tweede Kamer, aldus een woordvoerder van het beraad. Maandag is een nieuwe vergadering gepland.