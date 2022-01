Op de snelweg A5 ter hoogte van Boesingheliede (Noord-Holland) zijn donderdagmiddag zeker drie mensen zwaargewond geraakt door een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. Volgens een politiewoordvoerster was er sprake van beknelling. De snelweg is dicht richting Hoofddorp en er werden twee traumahelikopters opgeroepen. De andere kant op, richting Amsterdam, is de rechterrijbaan afgesloten.