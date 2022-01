De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag na opening wat opgeveerd na de recente stevige verliesbeurten. Beleggers schoven de zorgen over de stijgende rentes op de obligatiemarkten even aan de kant. De rentes zitten in de lift door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank het belangrijkste rentetarief dit jaar flink gaat verhogen om de hard oplopende inflatie te beteugelen.