Steeds meer Nederlanders hebben een voorkeur voor contactloos betalen. Dat meldt ING op basis van zijn Digitale Monitor waarvoor 1500 Nederlanders regelmatig worden ondervraagd over hun betaalgedrag. Contactloos betalen is nu voor de grootste groep de voorkeursmethode en wordt door 43 procent gekozen. Dat gaat vooral ten koste van het insteken van de pinpas. Dat was in 2019 nog de meest populaire betaalmethode.