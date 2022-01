Brussel ziet concurrentiezorgen op markt van slimme apparaten

Bij de Europese Commissie leven zorgen over mogelijke concurrentievervalsing met het ‘internet of things’ (IoT), oftewel het totaal aan apparaten die online zijn verbonden. Dat maakt het dagelijks bestuur van de Europese Unie bekend na onderzoek dat in de zomer van 2020 begon. Volgens Brussel kunnen grote spelers hun machtspositie misbruiken en concurrenten buitenspel zetten. Daarnaast leven er zorgen over de vele data die via slimme apparaten in handen komen van techbedrijven.