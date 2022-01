De politie heeft in Rotterdam in een zogeheten versnijdingspand ruim 80 kilo vermoedelijk harddrugs gevonden. Ook lagen daar twee vuurwapens. Een man die het huis net had verlaten had 340.000 euro cashgeld in een boodschappentas bij zich. De politie meldt dat het pand vorige week donderdag werd gecontroleerd na een tip van het Team Criminele Inlichtingen.