Taghi en advocatenneef deelden ‘zeer doortrapt’ informatie

Het onderzoek naar Youssef T., advocaat en neef van Ridouan Taghi, heeft „een ontluisterend beeld van de doordachte en zeer doortrapte manier van het delen van heimelijke informatie blootgelegd”. Dat zei het Openbaar Ministerie donderdag tijdens de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen T. (38) bij de rechtbank in Amsterdam. Het OM verdenkt T. ervan dat hij als boodschapper heeft gefungeerd tussen Taghi, die vastzit in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught, en zijn criminele handlangers buiten de gevangenismuren.