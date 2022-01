Deliveroo is vorig jaar snel verder gegroeid. De klanten van de maaltijdbezorger bestelden voor in totaal 6,6 miljard pond of omgerekend net geen 8 miljard euro aan voedsel. Dat betekende een toename van 70 procent en was aan de bovenkant van de verwachtingen van het Britse bedrijf. In totaal bestelden klanten ruim 300 miljoen keer, bijna driekwart meer dan in 2020.