Producenten in Duitsland vragen steeds hogere prijzen voor hun producten. Afgelopen maand kwam er 5 procent bovenop de prijzen van november, becijferde het Duitse federale statistiekbureau. Ten opzichte van december 2020 gingen de prijzen met maar liefst 24,2 procent omhoog. Dat is de grootste prijsstijging sinds het begin van de metingen in 1949.