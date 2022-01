Eerste openbare zitting in zaak neef en advocaat Taghi

De rechtbank in Amsterdam houdt donderdag een eerste openbare, inleidende zitting in de strafzaak tegen Youssef T., advocaat en neef van Ridouan Taghi. De 38-jarige T. werd in oktober aangehouden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij op dat moment zijn neef bezocht. T. deed dat in zijn hoedanigheid van advocaat. Volgens het Openbaar Ministerie fungeerde hij als go-between tussen Taghi en de buitenwereld, die zijn criminele handel vanuit de bajes zou hebben willen voortzetten. En dat niet alleen: hij zou zijn advocatenneef ook hebben ingezet om te helpen bij de voorbereiding van een gewelddadige ontsnapping.