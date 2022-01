Nederland in Europese middenmoot met diversiteit in bestuurskamer

Nederland staat in de Europese middenmoot als het gaat om de benoeming van vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Dat komt naar voren uit de jaarlijkse Gender Diversity Index, die bijhoudt in hoeverre landen progressie boeken met het aanstellen van vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van ondernemingen. Speciaalchemieconcern DSM heeft het van alle onderzochte Europese bedrijven qua diversiteit het beste op orde, aldus de studie.