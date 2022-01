VU zet Chinese subsidie voor onderzoek mensenrechten stop

De Vrije Universiteit in Amsterdam zet een subsidie stop die het van een Chinese universiteit kreeg voor mensenrechtenonderzoek door het Cross Cultural Human Rights Centre. Dit centrum is verbonden aan de VU. In een NOS-artikel werd de vraag gesteld of het centrum met financiering uit China wel onafhankelijk onderzoek kan doen. Ook komen medewerkers aan het woord die de situatie in regio Xinjiang, waar de etnische minderheidsgroep van Oeigoeren wordt onderdrukt, lijken te bagatelliseren.