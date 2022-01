ASML is woensdag na een bedrijvige beursdag met verlies de handel uit gegaan. Daar zag het in eerste instantie niet naar uit. Na de handelsupdate over 2021, waarin de chipmachinemaker recordresultaten boekte, ging het aandeel stevig omhoog. In de loop van de sessie kregen mogelijk de zorgen over de minder dan verwachte vooruitzichten de overhand. Daarbij stonden meer chipfondsen zoals ASMI en Besi bij de zakkers.